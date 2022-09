Cassano: "Il Benfica sembrava il Barça di Guardiola. Allegri si dia una svegliata"

vedi letture

Antonio Cassano, tramite il suo profilo Instagram, ha analizzato la sconfitta per 2-1 della Juventus di ieri sera contro il Benfica in Champions League: "Come dice Allegri prima si era bruttini vincenti, non bisogna essere bellini, adesso non riesce a vincere più. Ieri è stata la partita perfetta, i primi 15 minuti, gol di Milik, ha pressato un pochettino e la partita era lì. Dal 15' in poi, per 80 minuti ha fatto possesso palla il Benfica, li ha presi in giro, non facendogli mai prendere la palla. Se vai nello specifico, il Benfica a livello anche di ingaggi e di giocatori importanti è un decimo della Juventus, ma dall'altra parte ci sono idee, dalla parte della Juve non c'è niente. Però Allegri si deve dare una mossa e una svegliata, perché se vai a vedere quello che ha fatto ieri è la partita più brutta e vergognosa che ha fatto nell'ultimo anno e mezzo. Il Benfica sembrava veramente il Barcellona di Guardiola, li ha messi in mezzo, una squadra ha idee e loro no. Allegri ha detto che la partita più importante era il Benfica. Perfetto, piatto servito. Adesso vediamo che altra scusa avrà".