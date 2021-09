Cassano: "In Immobile vedo la paura, la palla scotta. Caputo? No, io voto Pellegrini falso nove"

Ospite della BoboTv, Antonio Cassano parla delle due gare giocate dall'Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar: "45 occasioni create tra Bulgaria e Svizzera, potevamo vincere largamente. C'è un problema, l'ho prima, durante e dopo l'Europeo, e c'è sempre stato, anche se qualcuno si è risentito. L'Italia fa un calcio meraviglioso con la sfortuna di avere un nove. Togli Lewandowski alla Polonia e mettilo all'Italia: chi ci può battere? Non so se tra un anno possiamo presentarci ad un Mondiale, con ambizioni importanti, senza un attaccante di alto livello. Abbiamo il grande problema del 9: Raspadori è giovane, Scamacca a livello internazionale non mi convince. Poi certo abbiamo Mancini che è un genio e qualcosa si può inventare. Io avevo detto Pellegrini finto centravanti, mi stuzzica, Zaniolo non credo possa essere adatto. Sono sicuro: Mancini deve provare il falso nove. In Immobile avverto la paura, la palla gli scotta e appena gli arriva la vuole dar via. Caputo? Già facciamo fatica con Immobile, se mettiamo Caputo giochiamo in sei".