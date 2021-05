Cassano su Baggio: "Il più forte 10 italiano. Ha vinto un Pallone d'Oro quando c'erano fenomeni veri"

Antonio Cassano parlando in diretta su Bobotv di Roberto Baggio elogiandone il talento unico: “Parliamo di un fenomeno, per me è il numero 10 più forte in Italia, non ha rivali perché sapeva fare tutto. Ha vinto un Pallone d’Oro in un periodo in cui c’erano dei giocatori veri veri, dei fenomeni. Ricordo un gol contro la Juventus quando era al Brescia, su lancio di Pirlo, che è qualcosa di magico. Nonostante gli infortuni poi ha fatto più di 200 gol in Serie A. Nel ‘94 ha fatto qualcosa di magico portando l’Italia in finale con una gamba sola. È stato il mio idolo, poi crescendo ho visto anche Totti e sono andato alla Roma per lui. Era un giocatore speciale perché con la testa era più veloce degli altri e aveva un’intelligenza calcistica superiore. A giocatori come Baggio, Zidane, Ronaldo il fenomeno o Messi non devi chiedere come fanno a fare certe giocate, perché gli viene naturale, hanno 4-5 opzioni già prima di ricevere la palla perché Madre Natura li ha dotati di un talento unico".