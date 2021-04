Cassano su Lukaku: "Se va al City non tifo più Guardiola. Che c'entra con la sua idea di gioco?"

Nel corso della diretta della Bobo TV, Antonio Cassano ha espresso in maniera colorita la sua posizione rispetto al dibattito tra giochisti e risultatisti, facendo riferimento in particolare alla gara dello scorso mercoledì tra Inter e Sassuolo: "L'Inter vince due a uno col Sassuolo e viene fatta una testa così, al Sassuolo un trafiletto. In Italia c'è gente incompetente, che non capisce niente: questo è il degrado calcistico che stiamo vivendo negli ultimi anni. Noi stiamo andando indietro di anno in anno, siamo indietro di vent'anni ormai". L'ex fantasista di Bari si è poi soffermato su Romelu Lukaku, accostato nelle ultime settimane al Manchester City: "Se lo prende Guardiola non lo tifo più. Cosa c'entra Lukaku con la sua idea di gioco? I suoi procuratori faranno il cinema per aumentare l'ingaggio, poi gli rinnoveranno in contratto".