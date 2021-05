Cassano sul ritorno di Allegri: "Retromarcia incredibile della Juventus. Si torna a 3 anni fa"

Antonio Cassano parlando in diretta su Bobotv della decisione della Juventus di riprendere Massimiliano Allegri in panchina: “Per me la Juventus ha fatto un autogol, una roba vergognosa, perché ha chiesto a Pirlo la Champions e lui ha vinto anche due trofei e poi lo hanno mandato via. Se prendi Zidane, Guardiola o Klopp mi va bene, ma se deve tornare Allegri è una retromarcia incredibile. È una persona solida, che pensa solo a vincere e un grande gestore, ma è un ritorno all’indietro sul piano del gioco. Hai preso prima Sarri e poi Pirlo per sviluppare un certo tipo di gioco e ora torni indietro di tre anni. Se CR7 rimane, dopo che era stato felice dell’addio di Allegri, rischia di scoppiare una baraonda anche perché il mister è uno che non le manda a dire. Il mister ha pieno potere e ora bisogna prendergli i giocatori per competere a livello europeo, spendendo altri soldi che non ci sono perché altrimenti non avrebbero fatto il casino della Superliga".