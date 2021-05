Cassano sull'Inter: "Inzaghi ottima scelta. Conte? Non è un caso che finisca sempre così"

Antonio Cassano parlando in diretta su Bobotv ha commentato l'addio di Conte all'Inter: “Per me l'’unica opzione è il Real Madrid. Il suo percorso all’Inter è positivo con un buon primo anno e con lo Scudetto vinto al secondo giocando a modo suo. Conte ha sempre avuto problemi dopo alcuni anni nei club in cui è stato e mi domando se c’è qualcosa che alla lunga porta a uno sfaldamento con le società. Non può essere un caso che finisca sempre così e che i club non lo accontentino mai. Io non penso possa andare al PSG perché è una squadra che non ha i giocatori adatti al suo gioco e neanche la mentalità di gioco simile a quella di Conte. Zidane è perfetto per il PSG. - continua Cassano parlando del futuro allenatore nerazzurro – Inzaghi mi piace tantissimo sia per come allenatore sia per come si rapporta coi giocatori. E poi ha portato tre trofei alla Lazio che non sono pochi e riacceso anche l’entusiasmo della piazza. Non si può parlare di tradimento dopo 22 anni in biancoceleste e per questo non mi piacciono certe minacce che ha ricevuto. Inoltre ha una mentalità più europea e sa valorizzare i giocatori come Immobile, Milinkovic-Savic, Luis Alberto o Acerbi”.