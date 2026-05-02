Due pali di Castellanos, De Zerbi può superare il West Ham. Bowen: "Restiamo uniti"

Il West Ham è caduto 3-0 contro il Brentford ed ora teme il sorpasso in zona salvezza da parte del Tottenham: la squadra di Roberto De Zerbi dista 2 punti dai rivali e deve ancora giocare (ma nella difficile sfida in trasferta contro l'Aston Villa). Il capitano del West Ham, Jarrod Bowen, ha parlato ai microfoni di Sky Sports dopo la pesantissima sconfitta odierna: "È davvero deludente. Tutti i gol subiti sono stati frutto di errori da parte nostra e avrebbero potuto essere evitati. Abbiamo avuto delle occasioni, colpito il palo due volte, poi di nuovo la traversa e il palo. Ci è stato anche annullato un gol. Ci sono state un paio di decisioni arbitrali che non ci hanno favorito". Due dei pali cui fa riferimento Bowen sono stati colpiti dall'ex Lazio Taty Castellanos.

Poi ha rilanciato: "Bisogna reagire nel modo giusto. Oggi farà male perché, come ho detto, abbiamo avuto buone occasioni. Ma ora dobbiamo concentrarci sulle prossime partite. Ci restano tre partite e ognuna è come una finale. C'è tanto in palio. Non possiamo permettere che le ultime settimane vengano vanificate dal risultato di oggi. In un'altra giornata avremmo vinto. Abbiamo fatto molte cose positive".

Infine ha spiegato: "Dobbiamo restare uniti, per quanto possa sembrare un cliché. Abbiamo un ottimo gruppo. Ora tocca ai giocatori più esperti farsi avanti. Non possiamo soffermarci su questo risultato. Dobbiamo guardare avanti perché non c'è altra via".