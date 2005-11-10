Celik a un passo dal rinnovo con la Roma: tutti i dettagli del nuovo contratto

Mentre Zeki Celik è impegnato al Mondiale con la Turchia, la Roma si avvicina a grandi passi al rinnovo del terzino destro. Matteo Moretto ha spiegato che le parti hanno trovato un accordo per una nuova intesa fino al 2029, con il calciatore che guadagnerà poco meno di 3 milioni di euro netti a stagione. La fumata bianca è attesa nei prossimi giorni, salvo sorprese dell'ultimo momento.

Il 29enne nato a Bursa in carriera vanta 35 presenze con il Bursa Niluferspor, 69 gettoni e 3 gol con l'Istanbulspor, 143 apparizioni e 8 centri con il Lille e 151 partite e 2 gol con la Roma. Inoltre è sceso in campo 62 volte con la Turchia, segnando 3 reti. A queste vanno aggiunte le 9 gare con l'Under 21, i 2 match con l'Under 18, i 12 incontri con l'Under 17 e le 11 sfide con l'Under 16.