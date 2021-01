Cetin chiede di tornare alla Roma. Poco utilizzato da Juric, il difensore piace al Galatasaray

il Galatasaray ha messo nel mirino Mert Çetin. Il difensore turco è in prestito all'Hellas con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni. ma non sta trovando spazio nella squadra di Juric e avrebbe già espresso la sua volontà di tornare alla Roma, per poi andare in prestito in una squadra che punti realmente su di lui. E questa squadra, secondo Tuttosport, potrebbe essere proprio il Galatasaray.