Champions League, i 23 giocatori della stagione 20/21: dominio Chelsea. C'è Jorginho

Attraverso il proprio profilo Twitter la Champions League ha comunicato i giocatori che compongono la rosa della squadra dell'anno per la stagione 2020/2021. Eccola

Portieri: Curtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City), Mendy (Chelsea)

Difensori: Azpilicueta (Chelsea), Ruben Dias (Manchester City), Marquinhos (PSG), Rudiger (Chelsea), Chilwell (Chelsea), Alaba (Bayern Monaco)

Centrocampisti: Jorginho (Chelsea), Mount (Chelsea), Kantè (Chelsea), De Bruyne (Manchester City), Gundogan (Manchester City), Modric (Real Madrid), Sergio Oliveira (Porto), Foden (Manchester City)

Attaccanti: Haaland (Borussia Dortmund), Mbappe (PSG), Lewandowski (Bayern Monaco), Benzema (Real Madrid), Neymar (PSG), Messi (Barcellona)

Introducing the #UCL Squad of the Season for 2020/21! 🔥🔥🔥

Name your top 3 players...#UCLfinal pic.twitter.com/raEg1X3G7Y

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2021