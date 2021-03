Champions senza italiane: per i lettori di TMW il Bayern favorito per la vittoria finale

vedi letture

È il Bayern Monaco la grande favorita per alzare la Champions League. Senza più italiane in corsa, abbiamo chiesto a voi lettori il vostro parere sulla squadra che immaginate vincitrice della più importante competizione continentale: su un totale di 1.323 votanti, i tedeschi hanno conquistato il 43,39 per cento delle preferenze. Segue il Manchester City di Guardiola con il 27,14 per cento dei voti, completa il podio il PSG con il 17,16 per cento. Di seguito tutti i risultati.

Risultati sondaggio (voti totali 1323)

Manchester City 27,14 %

Liverpool 3,1 %

Chelsea 2,42 %

Bayern Monaco 43,39 %

Borussia Dortmund 1,13 %

Real Madrid 3,33 %

Paris Saint-Germain 17,16 %

Porto 2,34 %