Chelsea-Atletico Madrid 2-0, le pagelle: Tuchel incarta Simeone, Suarez annullato

vedi letture

CHELSEA (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Mendy 6.5 - Poco impegnato se non nel finale, quando blinda su Joao Felix il successo, evitando ai suoi minuti finali di paura.

Azpilicueta 7 - Prestazione di altissimo livello dove annulla gli attaccanti. E viste le circostanze perdoniamo il retropassaggio che quasi manda in rete Carrasco.

Zouma 7 - Gioca al posto di Christensen febbricitante e non lo fa rimpiangere. Prestazione perfetta per senso dell'anticipo e marcatura.

Rudiger 7 - Il migliore del reparto arretrato. È una roccia, distrugge l'azione avversaria, pressa fino alla metà campo, non sbaglia niente.

James 7 - A tutta fascia sulla destra, è un martello in fase d'attacco dove mette in grande difficoltà Renan Lodi arrivando facilmente sul fondo.

Kante 6.5 - Il solito uomo ovunque a centrocampo. Pecca forse un po' di precisione in fase d'appoggio ma è una certezza nei ripiegamenti.

Kovacic 6.5 - Fa bene entrambe le fasi, prova anche a chiudere l'incontro dalla distanza.

Alonso 6 - Non al livello dei compagni di squadra per palloni persi e pericolosità in avanti. È comunque propositivo. (Dal 93' Emerson Palmieri 6.5 - Parafrasando un vecchio film: 'Vado... l'ammazzo e torno'").

Ziyech 7 - Finalizza in modo perfetto una splendida ripartenza, nella ripresa va pure vicino al raddoppio. (Dal 77' Pulisic 6.5 - Ha poco tempo a disposizione ma lascia lo zampino. Suo l'assist per il 2-0).

Havertz 6.5 - Ha il merito di dare il là al contropiede che porta al gol del vantaggio. Costringe gli spagnoli alle maniere forti ma al tempo stesso non riesce mai a impegnare Oblak. (Dal 90+4' Chilwell sv).

Werner 7 - Prestazione generosa. In velocità è imprendibile e serve un assist al bacio per Ziyech che vale la qualificazione. Resta ancora da migliorare la sua incisività in fase di finalizzazione. (Dall'86' Hudson-Odoi sv).

Allenatore Thomas Tuchel 7 - Incarta l'Atlético Madrid di fatto rendendo inoffensive le due bocche da fuoco e facendo sì che la squadra tenesse sempre il pallino del gioco. Una gestione perfetta.

ATLETICO MADRID (pagelle a cura di Andrea Piras)

Oblak 5.5 - Tutt’altro che impeccabile sulla conclusione non irresistibile ma ravvicinata di Ziyech con il pallone che gli passa sotto la gamba. Reattivo nel secondo tempo quando nega a Werner il 2-0 e anche sulla conclusione velenosa di Ziyech. Incolpevole sul raddoppio nel recupero di Emerson Palmieri.

Trippier 5 - Nelle prime battute del match regala un pallone a Kanté che poi verrà chiuso in calcio d’angolo. Marcos Alonso spinge spesso dalla sua parte, fa vedere qualche buono spunto quando spinge sulla corsia (Dal 69’ Lemar - Non riesce a dare quel cambio di passo necessario che voleva Simeone).

Savic 4.5 - Werner è certamente un cliente facile e quando scatta è difficile da contenere. Ci mette però il fisico nel tentativo di arginare le offensive dell’attaccante tedesco. Rovina tutto con una gomitata nel costato di Rudiger che gli costa il rosso.

Gimenez 6 - Tanti palloni toccati di testa, va spesso a chiudere sulle amnesie difensive di Renan Lodi prima e di Hermoso poi. Tiene in piedi la baracca con interventi sempre puntuali e tempestivi.

Renan Lodi 4.5 - Semplicemente asfaltato da James sulla sua corsia di competenza. Riesce a vedere il diretto avversario solo quando lo abbatte al 31’ del primo ricevendo da Orsato il giallo (Dal 46’ Hermoso 5.5 - Anche lui si guadagna un giallo per un intervento da “arancione” ai danni di Havertz. Soffre meno di Renan Lodi ma non dà il giusto apporto in avanti).

Llorente 6 - Tanta corsa sulla corsia di destra, cerca spesso il fondo per andare al cross, operazione che gli riesce solo in un paio di occasioni comunque efficaci ma non sfruttate dai suoi compagni.

Koke 5 - Prestazione decisamente sottotono del centrocampista carismatico e simbolo dei Colchoneros. Troppi errori in appoggio per i compagni e soprattutto troppi palloni persi non da lui.

Saul Niguez 5 - Subisce la pressione di Kanté e di Kovacic, elementi che vincono nettamente il duello a centrocampo. Non riesce a frenare le offensive degli avversari lasciandogli troppo campo.

Carrasco 4.5 - Un gran colpo di tacco che libera alla conclusione Renan Lodi nei primi minuti e nulla più. Chiede un calcio di rigore per una lieve spinta di Azipilicueta, non copre la corsia lasciando Renan Lodi in balia di James (Dal 55’ Dembélé 5 - Non ha spazi per agire e per rendersi pericoloso).

Suarez 5 - Si ritrova a combattere da solo contro i tre colossi della difesa del Chelsea che lo rendono praticamente inoperoso. Insegue i palloni ma finisce spesso a sbattere sul muro blu (Dal 60’ Correa 6 - Prova a dare un po’ di vivacità alla manovra offensiva della sua squadra).

Joao Felix 5.5 - Spesso spronato dal Cholo Simeone nei giorni scorsi, il portoghese fatica ad entrare in partita. Si accende solo ad un quarto d’ora dalla fine quando impegna Mendy e quando calcia fuori dall’interno dell’area. Nel recupero chiama Mendy alla grande parata.

Simeone 5 - Il suo Atletico viene completamente imbrigliato da un Chelsea che merita il passaggio del turno. Prova con i cambi a dare una scossa che però arriva tardi e solo negli ultimi dieci minuti di gioco.