Chi all'Europeo? Mancini: "Pellegrini sta migliorando, così come Verratti. Valutiamo Sensi"

"Penso che Verratti ce la possa fare, ha avuto un miglioramento enorme in 15 giorni. Sensi mi preoccupa un po'”. A dirlo quest'oggi, in conferenza stampa, è stato il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, alla vigilia del test amichevole tra Italia e San Marino che si terrà a Cagliari. "Cercheremo di portare i migliori 26 e soprattutto chi starà bene - ha detto -. L'amichevole di domani serve a lavorare sui nostri concetti di gioco e a valutare meglio qualche giocatore. Lo staff medico sta curando gli infortunati. Pellegrini sta migliorando molto, #Verratti sta recuperando più velocemente del previsto, Sensi è da valutare in questi giorni. I ragazzi sono tranquilli e rilassati, i cambi di squadra coincidono spesso con un Europeo o con un Mondiale, ma non vedo grandi problemi".

