Chi avrà i soldi per comprare Erling Haaland?

Non è una domanda da poco, quella che accompagnerà l'estate di Erling Haaland. Perché il centravanti del Borussia Dortmund è senz'altro uno dei campioni che si muoveranno quest'estate. Non è un caso se il Barcellona oggi abbia parlato con Mino Raiola per capire la fattibilità dell'operazione, così come Florentino Perez abbia voluto un incontro di un'ora con padre e agente. Le spagnole hanno un problema che si chiama budget, fattturati da quasi un miliardo andati in fumo a causa della pandemia: 100 milioni di botteghino, 200 per i tour allo stadio, come avere da un momento all'altro il 30% in meno. Vero è che il fair play finanziario è pressoché finito, ma la situazione non è delle più semplici.

In Inghilterra invece, con una Premier più strutturata, la situazione è comunque in rosso, ma è relativo. Soprattutto per chi ha grandi magnati che sono pronti a mettere sul piatto denari quasi come alla slot machine. Per il Chelsea l'idea c'è da qualche mese, spendere 300 milioni di euro dieci anni dopo avere vinto la Champions League, per provare a rifarlo. L'anno scorso sono arrivati Ziyech, Thiago Silva, Werner, Havertz e Sarr. Quest'anno Haaland è il primo obiettivo, oggi sarà una giornata che può far svoltare, anche se la situazione è lunga.

E il prezzo? 150 milioni, più o meno. A parte l'obolo di Raiola che non è dato sapersi. Potrebbero essere 20 milioni, forse di più. Insomma, come qualche anno fa per Mbappé e Neymar, il Mondo sta impazzendo per il centravanti del Borussia Dortmund. Probabile una corsa a ostacoli, ma il primo - e forse insormontabile - è il prezzo.