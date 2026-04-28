TMW Chi è Paul Mendy, il 19enne del Cagliari che ha segnato due gol all'esordio dal 1' in A

Il Cagliari si gode il suo nuovo talento: Paul Mendy, attaccante classe 2007 che ha fatto il suo esordio da titolare in Serie A proprio nella sfida di ieri sera contro l'Atalanta. Il senegalese, nato a Rufisque, ha siglato una doppietta, consacrando così i 17 minuti giocati contro il Napoli lo scorso 20 marzo (giorno del debutto nel massimo campionato), il minuto col Sassuolo, i 29 minuti con la Cremonese e i 33 minuti con l'Inter, tutti di fila. Un minutaggio progressivo e costante, che conferma la fiducia di mister Pisacane nei confronti dei giovani, già valorizzati nel corso di questa stagione a tinte rossoblù.

Mendy arriva da una stagione straordinaria con la Primavera del Cagliari, dove si è imposto come uno dei migliori attaccanti del campionato. I numeri parlano chiaro: ben 14 gol e 3 assist in 28 partite giocate. Dotato di un buon piede sinistro e di grande mobilità, si distingue soprattutto per la capacità di attaccare gli spazi e per la sua presenza continua negli ultimi metri.

Nonostante non lo avesse allenato direttamente in Primavera, Pisacane è rimasto colpito fin da subito dalle skill del numero 39 del Cagliari, decidendo di portarlo in prima squadra per sei partite di campionato fino a gettarlo nella mischia addirittura contro il Napoli e riproporlo, stavolta come titolare, contro l'Atalanta. A soli 19 anni, Mendy è già riuscito a lasciare il segno, approfittando del calo di rendimento di Kilicsoy per sfruttare la sua prima chance dal 1' con due gol all'Atalanta in neanche dieci minuti di gioco.