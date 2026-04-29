La prima pagina de L'Unione Sarda: "Cagliari, tutti pazzi per Paul Mendy"

"Tutti pazzi per Paul Mendy" è il titolo che conquista oggi una prima parte della prima pagina de L'Unione Sarda. Il quotidiano isolano esalta il giovane attaccante del Cagliari, gioiello del settore giovanile che si è reso protagonista della vittoria salvezza dei sardi contro l'Atalanta grazie ad una doppietta (messa a segno nella prima uscita da titolare in Serie A) che porterà sempre con sé.

Il classe 2007 senegalese ha espresso tutte le sue emozioni ai microfoni di DAZN dopo la grande performance che ha fatto esultare i sardi e steso la Dea: "Sono molto emozionato, ma quello che conta maggiormente è aver conquistato la vittoria che può valere la salvezza. Il mio gol non è frutto del caso, è una situazione che abbiamo provato col mister in allenamento. Quando mi hanno detto che avrei giocato titolare ho provato una sensazione di sorpresa, ma ha prevalso la voglia di dare una mano mettendo a disposizione del gruppo le mie qualità".