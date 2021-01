Chi è Youssef Maleh, il centrocampista di qualità su cui ha scelto di scommettere la Fiorentina

La Fiorentina, con vista su giugno, ha chiuso il colpo Youssef Maleh dal Venezia. Il giocatore vedrà scadere il proprio contratto col club lagunare a giugno, ma la Fiorentina ha comunque corrisposto un indennizzo per il suo cartellino. Classe '98 prodotto del settore giovanile del Cesena, Maleh dopo aver sfiorato la Serie B passò al Ravenna in Lega Pro nel 2018. Quindi il passaggio al Venezia dopo un'altra stagione in prestito sempre al Ravenna e un campionato giocato da protagonista in laguna con 29 presenze e 1 gol. anche in questa stagione aveva inziato con buoni numeri, salvo poi esser messo ai margini della rosa a causa della scelta di non prolungare il contratto e, da lì, proprio il passaggio alla Fiorentina in vista del prossimo anno.

Centrocampista di qualità con spiccate doti offensive, Maleh è un giocatore dalla buona tecnica e dall'inserimento facile. In un centrocampo a 3 la sua zolla è quella della mezzala sinistra, ma la facilità di gestione del pallone lo può portare in futuro ad occupare tutte le posizioni della linea mediana. Compreso quella da trequartista.