Dalla Spagna: il dt del Milan Moncada atteso al Sanchez-Pizjuan per Siviglia-Getafe
Nella sfida di lunedì sera che vedrà coinvolte il Siviglia e il Getafe ci sarà anche uno spettatore d'eccezione sulle tribune dello Stadio Ramon Sanchez Pizjuan per assistere dal vivo alla contesa, che chiuderà la seconda giornata de La Liga spagnola.
Secondo quanto riferito dai colleghi del portale iberico El Chiringuito, è infatti prevista la presenza del direttore tecnico del Milan Geoffrey Moncada. Dopo la sconfitta per 1-2 maturata nel corso della prima giornata contro la Cremonese, i rossoneri sono a caccia degli ultimi innesti per completare definitivamente la propria rosa in vista della prossima stagione. E chissà che uno di questi non sia presente in campo proprio lunedì tra gli andalusi o i madrileni.
