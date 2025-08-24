Como-Lazio, le formazioni ufficiali: out Morata e Rovella. Douvikas e Cataldi dal 1'
Prima gara nella nuova Serie A per Como e Lazio che alle 18.30 si affronteranno al Sinigaglia per una delle gare più interessanti della prima giornata di Serie A. Ritorno sulla panchina biancoceleste per Maurizio Sarri che rispetto alle indicazioni che arrivavano alla vigilia ha preferito mandare in campo Lazzari invece che Marusic sulla corsia di destra di difesa, mentre in mezzo al campo spazio a Danilo Cataldi, con Rovella inizialmente in panchina dopo la nascita della figlia Venere.
Dall'altra parte Cesc Fabregas mischia le carte e volendo schierare il Como con il 4-2-3-1 sarà Vojvoda a essere avanzato, con Douvikas che viene preferito a Morata.
Le formazioni ufficiali.
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Jacobo Ramon, Kempf, Alex Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri.