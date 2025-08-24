Cagliari-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Pioli non cambia dalla Conference, Pisacane col tridente
È tutto pronto alla Domus Arena per la sfida in programma a partire dalle 18:30 tra Cagliari e Fiorentina. I padroni di casa, ad un passo dalla cessione di Piccoli proprio ai viola, scelgono davanti la coppia Esposito. Stefano Pioli, invece, vuole partire forte anche in campionato e sceglie lo stesso undici che giovedì scorso ha battuto il Polissya in Conference League. Queste le formazioni ufficiali:
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Esposito, Folorunsho; Borrelli.
A disposizione: Iliev, Ciocci, Idrissi, Di Pardo, Mazzitelli, Gaetano, Felici, Cavuoti, Klicsoy, Vinciguerra, Luvumbo.
Allenatore: Fabio Pisacane.
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean.
A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Kospo, Kouadio, Marì, Viti, Fortini, Richardson, Mandragora, Parisi, Fazzini, Sabiri, Braschi, Dzeko.
Allenatore: Stefano Pioli.