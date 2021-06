Chiellini, c'è futuro: non solo Allegri alla Juve, anche Mancini lo vuole ancora in azzurro

C’è ancora futuro per Giorgio Chiellini. Il capitano della Juventus e della Nazionale, che compirà 37 anni il prossimo 14 agosto, è tra i pilastri dell’Italia che sogna a Euro 2020. Ma lo sarà anche in futuro: secondo il Corriere dello Sport, non soltanto Allegri come noto avrebbe insistito con la società per arrivare al rinnovo del contratto, ma anche Mancini sarebbe pronto a puntare ancora su di lui. Nello specifico, il ct vorrebbe averlo in gruppo anche per le qualificazioni mondiali e soprattutto le Final Four di Nations League. Più lontana, anche solo temporalmente, la prospettiva di Qatar 2022: al momento azzardato ipotizzarne la presenza.