Chiesa al Liverpool è una (grande) vittoria di Ramadani. Oltre che di Thiago Motta

Federico Chiesa alla fine ha salutato la Juventus. Dopo tre mesi di schermaglie, di rifiuti, di ingaggi richiesti e frasi a effetto da parte di club turchi. L'ex Fiorentina finisce al Liverpool, un club di primissimo piano, per 13 milioni di euro. E avrà un netto ritocco dell'accordo contrattuale, visto che andrà a prendere circa 7 milioni di sterline a stagione, più i bonus. Insomma, un valore da grande calciatore - qual è stato senz'altro fino al 2021 - forse anche perché la valutazione è stata davvero bassa.

Chiesa d'altro canto non ha potuto nascondere la gioia di una scelta che rischiava di non esserci, soprattutto dopo che la trattativa con il Barcellona si era conclusa negativamente. “Sono felicissimo e pronto per questa nuova avventura, ci tengo a mandare un saluto ai tifosi della Juventus. Grazie per l'affetto, per questi anni, veramente li porterò nel cuore. Grazie alla Juventus. Se dispiace lasciare così la Juventus? Dispiace, ma sono felice per questa nuova avventura, davvero. Non vediamo l'ora io e la mia famiglia".

Il suo addio è una grande vittoria per Fali Ramadani, il suo agente, ma anche di Thiago Motta, che ha detto sin dal principio di non ritenere Chiesa adatto al suo modello di gioco. L'italobrasiliano vuole calciatori duttili e Chiesa non lo è, oltre ad avere solamente dodici mesi di contratto e richieste forse fuori dalle idee della Juventus in questo periodo. Giuntoli, ovviamente, è stato il regista dell'operazione, con l'aiuto appunto degli agenti e del tecnico. E ora Sancho? Forse sarebbe chiedere troppo.