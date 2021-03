Chiesa show: Juventus-Porto 2-1 al 90', si va ai supplementari. Coi portoghesi in dieci

La Juventus vince dopo 90 minuti di gara contro il Porto, grazie a due gol di Chiesa, e la sfida contro il Porto va ai supplementari. Lo show è di Federico Chiesa, autore delle due reti bianconere. Vantaggio lusitano nel primo tempo grazie a un rigore: dubbi e proteste ma l'intervento di Demiral su Taremi è irruento. Sergio Oliveira non fallisce e spiazza Szczesny. La Juve subisce il colpo, nel primo tempo si vede pochissimo. Poi la ripresa ed è un'altra storia: Chiesa è trascinatore, fa il gol del pari su tocco di Ronaldo con un destro all'incrocio. Il Porto resta in dieci per una follia di Taremi che, già ammonito, calcia via il pallone. I lusitani subiscono il colpo, così la Juventus segna il secondo: cross di Cuadrado e testa di Chiesa. Al 93', azione pazzesca di Cuadrado: rientra sul sinistro ma finisce sulla traversa. Così non basta: si va ai supplementari.