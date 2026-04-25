Chivu: "Sucic aveva una tripla frattura alla mano, ma non l'abbiamo mai detto. Lautaro è migliorato"

"Come sta Bastoni? Si è allenato con la squadra ed è tornato, sta meglio anche se ha ancora un po' di fastidio. Stringerà i denti". Parla così Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Torino facendo il punto sui giocatori acciaccati: "Sucic? Ora sta bene, negli ultimi due mesi ha avuto una tripla frattura alla mano ma non l'abbiamo mai detto per paura che qualcuno gli facesse male, si è messo a disposizione e ha giocato stringendo i denti".

Come sta Lautaro? Gioca Sommer?

"Lautaro è migliorato e la settimana prossima dovrebbe rientrare in gruppo. Sommer vediamo domani".

Vuole sempre un'Inter che segni tanto?

"I gol si fanno e si prendono soprattutto quando hai un atteggiamento propositivo. Dipende dalla squadra che affronti anche. Poi credo che la cosa più importante sia essere propositivi, sarebbe un peccato non sfruttare la qualità individuale dei ragazzi. Credo siano finiti i tempi un cui le miglior difese vincono i campionati. Il calcio è più dinamico e più di intensità. Possiamo ancora migliorare, l'altra sera Bayern-Real è finita 4-3. Il calcio si sta piegando sempre di più nelle transizioni offensive, bisogna adattarsi".