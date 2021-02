"Ci sarà tempo per parlare di Dzeko". Rivedi Fonseca dopo la vittoria contro l'Hellas

Nella conferenza post gara della sfida vinta contro il Verona, il tecnico della Roma Paulo Fonseca, ha parlato anche del caso Dzeko. Rivedi il video con le parole dell'allenatore giallorosso: "Avremo tempo di parlarne. Ora la cosa importante è valutare il grande spirito di squadra messo in campo dai giocatori contro il Verona. Non sento e non guardo niente, non è importante il resto".