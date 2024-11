Clamoroso derby di Istanbul per Osimhen: si muove il Fenerbahce con 50 milioni di euro

Scenario di mercato abbastanza clamoroso quello che potrebbe vedere come protagonista Victor Osimhen nel prossimo mercato di gennaio. L'attaccante nigeriano sta ben impressionando nel Galatasaray e in generale nel calcio turco, tanto che potrebbe presto scatenarsi un incredibile derby di mercato con Istanbul sullo sfondo per la punta nigeriana, il cui cartellino è ancora di proprietà del Napoli.

Attualmente Osimhen è al Galatasaray in prestito secco ma, come si apprende dall'edizione del quotidiano Il Roma distribuito stamani in edicola, i giallorossi non sono i soli interessati ad averlo. Si starebbe infatti facendo avanti nientemeno che il Fenerbahce, la frangia cittadina più odiata dai giallorossi del Gala. Questo potrebbe favorire De Laurentis, per il quale sembra impensabile poter incassare i soldi della clausola di risoluzione, ma che punta a ottenere almeno 80 milioni di euro dalla cessione dell'attaccante con cui ha vinto lo Scudetto due campionati fa. I turchi, si legge, arrivano al massimo a 50.

Il nigeriano ha detto che intende chiudere la stagione ad Istanbul (finora 4 gol e due assist in 5 match) ed il Galatasaray sta pensando anche ad un maxi investimento per ingaggiare il nigeriano a titolo definitivo a fine stagione. Pagando cioè la clausola rescissoria (che a gennaio si abbassa a 81 milioni e a giugno subisce un’ulteriore scrematura arrivando a 75) e sottoscrivendo poi un nuovo accordo con Osimhen.