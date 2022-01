Clamoroso Fares, va ko in allenamento: stagione finita per il nuovo laterale del Torino

vedi letture

Pessime notizie in casa Torino: l'ultimo acquisto granata Mohamed Fares, arrivato in prestito dalla Lazio non più di qualche giorno fa, si è infortunato gravemente al ginocchio destro nel corso di un allenamento. Il giocatore dovrà operarsi nelle prossime ore e la sua stagione è presumibilmente già finita. Ecco il comunicato del Torino: "Il Torino Football Club comunica che il calciatore Mohamed Fares durante la seduta di allenamento ha subito un trauma distorsivo a livello del ginocchio destro. Gli esami strumentali eseguiti hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e l’interessamento del menisco mediale. Il calciatore eseguirà a breve la consulenza ortopedica chirurgica. A Mohamed l’affettuoso abbraccio di tutto il Torino Football Club, con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo".