Colletta social per i 28 milioni per Tomori? Pioli: "Siamo soddisfatti. Ma pensiamo alla Samp"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha commentato l'intenzione da parte dei tifosi di creare una colletta per il riscatto di Tomori, fissato a 28 milioni. “I social li utilizzo davvero poco. Siamo molto soddisfatti di come Tomori si sia inserito, delle prestazioni, dell’atteggiamento. Questo sicuramente sì, è sorridente, disponibile, deve continuare a fare bene. In queste domande si sviluppa troppo l’idea del futuro e non della partita di domani. Dobbiamo concentrarci, le soste portano via lavoro, attenzione, preparazione alla gara. Concentriamoci su questa gara poi vediamo”.