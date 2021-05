Colpo da biliardo di De Paul, Udinese in vantaggio sul Bologna: gran gol dell'argentino

Segna sempre Rodrigo De Paul. Nono centro in questa Serie A per l'argentino, che dopo aver portato a spasso mezza difesa del Bologna in slalom ha colto completamente di sorpresa Skorupski con un colpo da biliardo depositatosi in buca d'angolo dopo aver scheggiato la parte interna del legno. Udinese in vantaggio sulla squadra di Mihajlovic dopo ventitré minuti di gioco.