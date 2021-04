Colpo o abbaglio da 50 milioni? France Football analizza Icardi al PSG

France Football torna sull'acquisto di Mauro Icardi da parte del Paris Saint-Germain con l'argentino che adesso potrebbe lasciare Parigi per tornare in Italia. 50 milioni, spiega il celebre media francese, sono stati "un affare o un errore?". La spiegazione, riportata da FcInterNews. "Quasi un anno fa - scrive la testata transalpina - Leonardo non nascondeva l'orgoglio per l'acquisto dopo aver beneficiato di uno sconto sostanzioso da parte dell'Inter. Arrivato inizialmente in prestito dall'Inter con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro, l'attaccante argentino è stato alla fine acquistato per 50 milioni (bonus esclusi) dopo una prima stagione parigina conclusa con 20 gol in 34 partite, tutte competizioni. Se all'inizio sembrava un colpaccio, adesso c'è spazio per i dubbi. Il numero 9 parigino ha giocato solo 19 partite nel 2020-21 per via di diversi problemi arrivati in successione (Coronavirus, ginocchio, adduttori, coscia), oltre al rapporto altalenante con Thomas Tuchel. In Champions, l'ex nerazzurro ha potuto prendere parte solo a due gare contro il Barcellona agli ottavi, dimostrandosi prezioso all'andata (4-1) e meno nel ritorno (1-1)".