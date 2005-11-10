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L'Atalanta saluta il giovane Berto: "Si è conclusa la sua avventura in nerazzurro"
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Dopo una lunghissima carriera con la maglia nerazzurra dell’Atalanta, interrotta da una parentesi in prestito all’ACR Messina (32 presenze e due gol nel 2022/23, per il difensore Gabriele Berto, classe 2003, è giunto il momento di dire addio al club orobico.
L’Atalanta infatti ha salutato il giocatore con la seguente nota sui propri canali ufficiali: “Dopo un lungo percorso nel Settore Giovanile e l’esperienza con l’Atalanta U23, dove ha collezionato 57 presenze, si è conclusa l’avventura in nerazzurro di Gabriele Berto”.
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