Colpo Real Madrid, è fatta per David Alaba dal Bayern. Arriverà in estate, ingaggio da 11 milioni

vedi letture

Il Real Madrid ha chiuso il colpo David Alaba del Bayern Monaco. Importante e per certi versi clamorosa notizia di mercato rilanciata da Marca in queste ore e che troverà grande spazio sul giornale di domani. Da tempo il nome del difensore austriaco è sulla bocca di tutti i top club europei, Inter compresa, vista la scadenza del contratto coi bavaresi a giugno (e il no al rinnovo). I Blancos hanno bruciato tutti sul tempo e con convinzione hanno definito i dettagli per l’arrivo di Alaba al Bernabeu il prossimo anno. Per lui contratto di 4 anni, quindi fino al 2025, e ingaggio da 11 milioni di euro netti a stagione. Lo stesso Alaba avrebbe addirittura già superato le visite mediche alla presenza di un responsabile medico del Real Madrid.