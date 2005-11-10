Ufficiale Altro colpo del Venezia, preso Correia: "Scelto questo club perché credo nel progetto"

Il Venezia è scatenato sul mercato: nuovo colpo da parte degli arancioneroverdi, è ufficiale l'arrivo di Thierry Rendall Correia.

Il Venezia ha anche un nuovo difensore. È infatti ufficiale da pochi minuti l'arrivo in Veneto di Thierry Rendall Correia, che ha firmato un accordo annuale con i lagunari, con opzione per il rinnovo fino al 2028 dopo essersi svincolato.

Il comunicato del Venezia

"Il Venezia FC comunica il tesseramento del difensore Thierry Rendall Correia, che ha firmato un accordo con il club arancioneroverde fino al termine della stagione 26/27 con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni.

Nato ad Amadora, in Portogallo, il 9 marzo 1999, Correia è cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Lisbona, completando il proprio percorso di formazione fino all'esordio in Prima Squadra nella stagione 2018/19. Con il club di Lisbona ha collezionato 7 presenze ufficiali, di cui 2 in UEFA Europa League, prima di trasferirsi al Valencia nell'estate del 2019. Con la formazione spagnola ha disputato 160 gare ufficiali, realizzando 2 reti e fornendo 6 assist e facendo il proprio esordio in UEFA Champions League. Nel corso della sua carriera internazionale, Correia ha vestito la maglia di tutte le selezioni giovanili del Portogallo, conquistando il titolo di Campione d'Europa sia con l'Under 17 sia con l'Under 19. Benvenuto Thierry".

Le parole di Thierry Correia

Il 27enne ha commentato così il suo arrivo al sito ufficiale degli arancioneroverdi: "Ho scelto di venire al Venezia FC perché credo che il club abbia un ottimo progetto. Inoltre, l’ambiente e la città sono fantastici e rappresentano il contesto ideale per crescere, continuare il mio percorso e aiutare la squadra a raggiungere grandi obiettivi in questa stagione. Ai tifosi arancioneroverdi voglio dire che farò del mio meglio. Lavorerò duramente ogni giorno per aiutare la squadra e vincere il maggior numero possibile di partite durante la stagione in Serie A".