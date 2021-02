Come sono cambiate le rose da 25: Genoa, due ingressi in lista. Under dalla Juve

Concluso il mercato, cambiano in via definitiva le rose a 25 calciatori delle squadre di Serie A. I 20 club del nostro campionato hanno comunicato alle Lega eventuali variazioni: nuove modifiche saranno possibili soltanto in casi eccezionali (per esempio, in qualsiasi momento può essere sostituito un portiere con un altro portiere). Come è cambiata la situazione delle squadre da inizio stagione a oggi? Lo abbiamo analizzato grazie alle liste disponibili sui canali ufficiali della Lega Serie A.

Il Genoa alleggerisce la lista. A fronte di cinque fuoriuscite, i rossoblù hanno portato in rosa soltanto due innesti (Onguené e Strootman). Portanova e Petrelli, arrivati dalla Juventus, potranno essere schierati in qualsiasi partita senza formalismi, essendo under 23.

GENOA

Rosa dei 25 a inizio stagione

Lista over 22: Paleari, Zapata, Goldaniga, Bani, Masiello, Zappacosta, Lerager, Behrami, Zajc, Brlek, Radovanovic, Cassata, Badelj, Destro, Pjaca, Shomurodov, Parigini.

Lista over 22 formati in Italia: Marchetti, Criscito, Biraschi, Pandev.

Lista over 22 formati nel club: Perin, Zima, Ghiglione, Sturaro

Rosa dei 25 oggi

Lista over 22: Paleari, Zapata, Goldaniga, Onguené, Masiello, Zappacosta, Behrami, Zajc, Strootman, Radovanovic, Cassata, Badelj, Destro, Pjaca, Shomurodov.

Lista over 22 formati in Italia: Marchetti, Criscito, Biraschi, Pandev.

Lista over 22 formati nel club: Perin, Zima, Ghiglione.

Dentro: Onguené, Strootman

Fuori: Bani, Lerager, Brlek, Parigini, Sturaro