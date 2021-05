Come trovare nuovi stimoli? Fonseca: "Sono un professionista, penso al presente e non al futuro"

Alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa affrontando anche l'argomento relativo al come trovare nuovi stimoli in questo finale di stagione: "Io sono un professionista, amo il calcio. Voglio esser sempre un professionista. Sono motivato fino alla fine della stagione, non penso oltre. Penso che qui tutti noi dobbiamo essere professionisti e difendere la Roma con la stessa motivazione".

