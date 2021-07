Commissioni per Mendes? Gattuso: "Non posso parlarne. Mai fatto acquistare un suo assistito"

In un'intervista a La Repubblica, Rino Gattuso ha risposto a una domanda sulle presunte supercommissioni per portare a Firenze giocatori del suo procuratore Mendes: "Sul tema non posso parlare, ma posso ricordare la mia storia: alleno da 8 anni e non ho mai fatto acquistare un assistito di Mendes, né lui me lo ha mai imposto. Neanche una volta. André Silva al Milan e Ghoulam al Napoli c’erano già".