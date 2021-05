Commisso attacca: "Voglio le scuse di Corriere Fiorentino e Gazzetta, controllati da Cairo"

vedi letture

Ci sono stati passi avanti con Nardella per lo stadio Franchi? E' una domanda posta quest'oggi in conferenza stampa a Rocco Commisso, presidente della Fiorentina che quest'oggi in conferenza stampa ha risposto così: "Io non rispondo al Corriere Fiorentino. Il Corriere Fiorentino se vuole che parli della Fiorentina, sia loro che la Gazzetta hanno sbagliato perché sono controllati da Cairo. Fino a che non riceverò delle scuse scritte e diranno la verità sull'incontro con Sarri, se c'è stato o non c'è stato, non parlerò con questo giornale. Hanno detto bugie e i giornalisti fiorentini quando sono state dette delle bugie, devono intervenire. Questa è la cosa giusta da fare. Se io dico una bugia, intervenite su di me, se lo dicono i giornalisti, intervenite su di lui. De Ponti, il direttore del Corriere Fiorentino, non ha verificato se Barone fosse a incontrare Sarri. Non ha avuto il coraggio di dire che Barone aveva detto la verità. Come è possibile lavorare per un giornale che dice bugie. Può darsi che Poesio (altro giornalista, ndr) abbia avuto una informazione sbagliata, ma il giorno dopo va corretto. Io credo che il comando di questa operazione è arrivata da un'altra parte, da qualcuno che vuole male alla Fiorentina. Vi ricordate i cartellini rossi? Ci sono persone che non potranno venire al Centro Sportivo e che non hanno il permesso di fare quello che vogliono fare tramite la nostra proprietà. Io ho il diritto di proprietà e di fare ciò che voglio in casa mia".

Poi in un altro passaggio Commisso ha attaccato anche le radio fiorentine: "Voi fate i soldi criticando la Fiorentina. Compratevi la Fiorentina, tu e i tuoi amici. Vi fate i soldi facendo le critiche".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Rocco Commisso.