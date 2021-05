Commisso: "Nessuno s'è fatto avanti per acquistare la Fiorentina... Si convive con Rocco"

Qualche fiorentino ha proposto di acquistare il club? Rocco Commisso, intervenuto ai canali ufficiali del club, ha parlato anche di questa provocazione, arrivata durante la conferenza stampa fiume dello scorso 14 maggio: "Anche questa era una battuta, già sapevo la risposta. C'è una crisi economica incredibile... Il valore delle imprese è sceso di 6 miliardi di dollari, ognuno di noi deve guardare alle finanze dei club. Anche la Fiorentina deve pensarci, pur essendo senza debiti. Sempre guardare l'aspetto finanziario prima di prendere decisioni. Mi aspettavo che nessun fiorentino si sarebbe fatto avanti, se non l'hanno fatto quando c'erano da spendere 4 milioni per il club. Che piaccia o no, per oggi si convive con i soldi di Rocco. Per favore, aiutate Gattuso a fare un percorso che farà felici tutti a Firenze".