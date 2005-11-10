Ufficiale Como, finalmente Kaiki Bruno: "Tifosi, aspettatevi tanta determinazione". I dettagli

Kaiki Bruno è un nuovo giocatore del Como: "Sono molto felice di essere qui, in una città fantastica e in un grande club; non vedo l'ora di iniziare".

Kaiki Bruno è finalmente un nuovo giocatore del Como. Negli scorsi giorni aveva già parlato da calciatore dei lariani, ma adesso è arrivato anche il comunicato da parte della società lombarda, che ha ufficializzato il suo arrivo dal Brasile: "Como 1907 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo per l'ingaggio del nazionale brasiliano Kaiki Bruno da Silva dal Cruzeiro Esporte Clube. Il terzino sinistro ventitreenne si unirà al club in prestito con obbligo di riscatto, apportando velocità, intensità ed esperienza internazionale alla rosa di Cesc Fàbregas".

Il testo del comunicato

"Nato a Betim, in Brasile, Kaiki è entrato a far parte dell'accademia del Cruzeiro in giovane età e ha fatto il suo debutto da professionista con il club nel 2021. Da allora è cresciuto fino a diventare uno dei terzini più promettenti del calcio brasiliano, unendo aggressività difensiva a velocità e sicurezza per impostare il gioco. Nella stagione 2025/26, Kaiki ha collezionato 32 presenze con il Cruzeiro, il club in cui è cresciuto nel settore giovanile, maturando anche esperienza a livello continentale nella Copa Libertadores e nella Copa Sudamericana.

La sua crescita è stata riconosciuta anche a livello internazionale. Kaiki ha esordito con la nazionale maggiore brasiliana nel 2026, dopo aver già rappresentato il Brasile nelle nazionali Under 23 e Under 20. Con la nazionale Under 20 ha fatto parte della squadra che ha vinto il Campionato Sudamericano Under 20 nel 2023".

Le parole di Kaiki Bruno

Intervistato dal sito ufficiale, Kaiki Bruno ha parlato delle sue sensazioni: "Sono molto felice di essere qui, in una città fantastica e in un grande club; non vedo l'ora di iniziare. Questo è un progetto che ho trovato affascinante fin dall'inizio e penso che poter esprimermi in un ambiente come questo sia molto importante per me. Ai tifosi dico di aspettarsi tanta determinazione e tanta passione; sono un ragazzo molto determinato e ambizioso e farò tutto il possibile per renderli felici".