Ufficiale
Como, preso un prospetto per l'attacco dal Nord Europa. Ha firmato El Fezani
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Confermata la notizia che avevamo riportato un paio di settimane fa: il Como si assicura un giovane talento, il centravanti norvegese classe 2008 Mohamed El Fezani, attaccante cresciuto nel settore giovanile del Valerenga in patria - arrivando fino alla seconda squadra - e ora pronto ad approdare in Italia. Il contratto dell'avvenuto trasferimento, a titolo definitivo, è stato depositato dal Como nell'apposito registro di Lega Serie A.
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