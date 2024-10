Ufficiale Como, primo contratto da professionista per il nazionale Under 17 Papaccioli

Primo contratto da professionista per Matteo Papaccioli con il Como. Il centrocampista italo-brasiliano, 16 anni, ha messo tutto nero su bianco, come viene comunicato dal club lariano tramite una nota ufficiale: "Como 1907 è lieta di comunicare che Matteo Papaccioli ha firmato il suo primo contratto da professionista. Centrocampista italo-brasiliano classe 2008, Papaccioli è arrivato a Como nel 2022 ed è diventato, in poco tempo, un giocatore chiave del settore giovanile lariano.

Con la maglia del Como Under 16 ha infatti collezionato 25 presenze arricchite da 7 reti e 6 assist. Parte della formazione Primavera bianco blu, Papaccioli sabato scorso ha segnato il gol vittoria di Como-Pro Vercelli terminata 1-0. A febbraio 2024 ha esordito con gli azzurrini in occasione dell’amichevole contro il Belgio Under 16; in Nazionale Papaccioli ha all’attivo, complessivamente, 11 presenze e 3 gol tra Under 16 e Under 17.

L’allenatore del Como 1907, Cesc Fàbregas ha commentato: “Papaccioli ha dimostrato di essere un giocatore di talento e con un buon potenziale. In questo inizio di stagione si è distinto per le sue capacità, ed è per questo che siamo felici che abbia firmato il suo primo contratto da professionista. Seguiremo con attenzione il suo percorso di crescita.”

Matteo Papaccioli ha commentato: “Questo per me è uno dei momenti più belli della mia vita. Ci sono tante emozioni che mi attraversano, e non saprei nemmeno come descriverle. Sono felicissimo di firmare questo contratto, perché rappresenta un traguardo importante dopo tutto il duro lavoro fatto. Firmare oggi significa iniziare un nuovo percorso con la squadra che amo profondamente, il Como 1907".