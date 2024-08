Como, Strefezza: "Fabregas mi chiede di fare tante cose, è un allenatore molto intelligente"

Gabriel Strefezza, attaccante del Como, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Juventus: "La scelta è stata difficile ma quando mi ha chiamato Fabregas sapevo che era un progetto importante, non ci ho pensato due volte, è stato tutto veloce e sono tornato subito in Serie A. Mi chiede sempre dei venire in mezzo ma anche di stare largo, è un grande allenatore e molto intelligente. Mi chiede tante cose e di divertirmi, quello è importante".

Le formazioni ufficiali di Juventus-Como

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal; K. Thuram, Locatelli; Weah, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Savona, Rouhi, McKennie, Fagioli, Douglas Luiz. Allenatore: Motta

COMO (4-4-2): Reina; Sala, Goldaniga, Barba, Moreno; Strefezza, Braunöder, Baselli, Da Cunha; Belotti, Cutrone. A disposizione: Audero, Gabrielloni, Dossena, Cerri, Elgelhardt, Abildgaard, Cassandro, Verdi. Allenatore: Fabregas