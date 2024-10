Conceicao ha già conquistato la Juve. Giuntoli al lavoro per anticipare l'acquisto

L'esterno d'attacco lusitano Francisco Conceicao ha già conquistato la Juventus e l'uomo mercato bianconero Cristiano Giuntoli, scrive la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, si sta già muovendo per acquistarlo a titolo definitivo. Dopo aver speso sette milioni di euro più tre di bonus per il prestito, la società bianconera in Primavera passerà all'azione per acquistare il cartellino del calciatore portoghese classe 2002 che è legato al Porto da un contratto valido fino al 30 giugno 2029, ma anche da una clausola da 30 milioni di euro.

Giuntoli - si legge - non aspetterà giugno per pagare la clausola, ma con la sponda del calciatore si muoverà in anticipo per rendere permanente il suo trasferimento a Torino.

Nella giornata di ieri il presidente del Porto André Villas-Boas, ospite del Festival dello Sport a Trento, s'è così espresso su Francisco Conceicao: "E' un crack, abbiamo fatto un accordo sul prestito di 7 milioni che può arrivare a dieci. Vediamo come andrà. Un talento come lui costa tanto ed è per questo che la Juventus ha pagato questo valore. Abbiamo deciso che era meglio per tutti fare questo anno di prestito, sta facendo bene, peccato per l'espulsione e l'infortunio ma è un bravissimo giocatore che può arrivare ad un punto molto alto".