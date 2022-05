Conference League alla Roma. Chris Smalling è il Player of the Match della finale

vedi letture

Chris Smalling è il Player of the Match della finale di Conference League vinta dalla Roma contro il Feyenoord. Una prestazione maiuscola dal punto di vista dei giallorossi, con la UEFA che spiega come Smalling sia stato "cruciale nel respingere i pericolosi attaccchi della coppia Sinisterra-Dessers".