Contatto Zaidu-CR7? Costacurta: "Situazione chiara, è rigore". Capello: "Netto, tutta la vita"

Nel finale della sfida persa dalla Juventus contro il Porto in Champions League ha fatto molto discutere un contatto tra Zaidu e Cristiano Ronaldo all'interno dell'area di rigore dei padroni di casa, con l'arbitro che ha però deciso di non assegnare il penalty ai bianconeri. Ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha commentato: "Mi sembra chiaro, con il ginocchio destro il difensore del Porto non riesce a frenarsi e butta giù Ronaldo. Secondo me questo è rigore". Anche Capello gli fa eco: "Rigore netto, tutta la vita".