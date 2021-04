Conte e l'Inter, il matrimonio può proseguire: a fine stagione trattativa per il rinnovo

Gazzetta.it fa il punto sul futuro di Antonio Conte e spiega che a fine stagione il tecnico potrebbe incontrare la dirigenza per parlare di futuro. Chiaro, tutto dipende dalla proprietà e anche da come finirà questa annata, ma ci sono i presupposti per non iniziare il terzo anno in scadenza. L'ingaggio salirà a 13,5 milioni di euro netti, con l’obiettivo di comandare in Italia e fare strada in Champions League, dove si punterà a superare la fatidica fase a gironi sin qui rivelatasi un 'tabù' per i nerazzurri.