Conte non allenerà in Italia la prossima stagione: una clausola con l'Inter lo vieta

vedi letture

Antonio Conte e il futuro in nerazzurro. Che non ci sarà. L'addio è ufficiale, comunicato dal club interista proprio questo pomeriggio. E il futuro? Non in Italia. L'Inter ha inserito una clausola che impedirà al tecnico di allenare una squadra italiana nella prossima stagione.