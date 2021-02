Conte: "Voci su Skriniar in passato? Se andiamo a ritroso, in tanti dovevano lasciare l'Inter"

La crescita di Milan Skriniar è sotto gli occhi di tutti. Eppure in passato, il difensore slovacco è stato considerato vicino a salutare l'Inter. Antonio Conte ne parla così: "Se andiamo a ritroso, in tanti dovevano lasciare l'Inter... I calciatori sanno benissimo qual è il mio pensiero, chi rientrava e chi no nei programmi. Milan sta facendo molto bene, come tutta la difesa. Penso che abbiano trovato un buon affiatamento tutti e sei, non dimentico chi si è fatto trovare pronto quando l'ho chiamato in causa. Penso che questa sia la nostra forza: sapere che sono importanti tutti e che se uno molla un attimo altri potrebbero prendere il suo posto".

