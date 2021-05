Coppa Italia, Champions e Agnelli: così Conte può diventare l'incubo della Juve

Sono quei sassolini che a un certo punto vuoi toglierti dalla scarpa. Per forza. Juventus-Inter di Coppa Italia Antonio Conte, a distanza di tre mesi, non l'ha dimenticata: per quello 0-0 che è valso l'eliminazione dei nerazzurri dalla competizione, nonostante le tante occasioni costruite, per il gesto che avrebbe voluto risparmiarsi nei confronti di Agnelli, per quel successo in casa dei bianconeri che, in fondo, è l'unico tassello mancante perché una stagione già fantastica, possa trasformarsi in autentico capolavoro. Certo che lo scudetto è il massimo assoluto, l'estrema goduria per il popolo interista che per dieci anni è rimasto a guardare, ma vuoi mettere essere la ragione per la quale gli ex campioni possano rimanere fuori dalla prossima Champions League? La Juventus è costretta a vincere e potrebbe non bastare ai fini della qualificazione, l'Inter - che anche dopo la conquista del titolo ha continuato a viaggiare fortissimo - intende polverizzare già stasera l'obiettivo minimo, clamorosamente a rischio, della squadra di Pirlo. Al di là di questo, esiste una irrefrenabile voglia di confermare, dopo il 2-0 dell'andata a San Siro, la schiacciante superiorità su chi per nove anni ha letteralmente spadroneggiato in Serie A. Vincere ancora non avrebbe prezzo, per tanti motivi. No, il derby d'Italia non sarà mai una partita da giocare e basta.