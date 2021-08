Coppa Italia, monologo viola al Franchi. La Fiorentina batte 4-0 un Cosenza incompleto

Tutto facile per la Fiorentina contro un Cosenza che si presenta al Franchi come un cantiere aperto e con tantissimi Primavera in campo dall’inizio. La squadra viola parte subito col piede sull’acceleratore e dopo appena quattro minuti trova il vantaggio con il solito Dusan Valhovic che da due passi non sbaglia, come avvenuto poco prima, e batte Matosevic per la prima volta. La pressione dei padroni di casa è altissima anche se produce poco fin dopo la mezz’ora quando a scrivere il proprio nome sul tabellino è il neo acquistoNico Gonzalez che trova la rete da azione d’angolo. Sono proprio i calci piazzati a risultare decisivi per la Fiorentina che allo scadere cala il tris ancora con Vlahovic bravo da zero metri a insaccare una sponda aerea di Pezzella. Pronti via, nella ripresa arriva anche il poker con Venuti che, su azione d’angolo, calcia dal limite un pallone potente su cui Matosevic non può nulla. La gara si chiude praticamente qui con i calabresi che non riescono a reagire e la Fiorentina che gestisce e continua a cercare la via del gol. Nel prossimo turno per la squadra di Italiano ci sarà la vincente di Benevento-SPAL.

Fiorentina-Cosenza 4-0 (4°, 45° Vlahovic, 37° Gonzalez, 51° Venuti)